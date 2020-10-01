عاجل.. وزيرة الثقافة تفتتح أول "معرض كتاب" بعد "كورونا"

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، مساء اليوم الخميس 1 أكتوبر، معرض الإسكندرية للكتاب الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بأرض كوتة بالأزاريطة، والذي يستمر حتى 10 أكتوبر.

وقال الدكتور هيثم علي، لـ"الوطن"، إن المعرض بداية لعودة معارض الكتاب بالمحافظات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، لنحو ثمانية أشهر، وهو أول معرض للكتاب في الشرق الأوسط، وثاني معرض على مستوى العالم بعد معرض موسكو، بعد الجائحة.

ويقام المعرض على مساحة 4200 متر مربع، ويشهد مشاركة 95 ناشرا، ومشاركة مختلف قطاعات وزارة الثقافة منها المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى مكتبة اسكندرية وأكاديمية الفنون، ومؤسسة دار المعارف والأهرام.

الثقافة: 4200 متر مربع مساحة المعرض

ولفت الحاج علي إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية ، مع تواجد فريق من الطب الوقائى لمتابعة إجراءات السلامة.

يضم جناح هيئة الكتاب مايقرب من 500 عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات ، وسيتم عمل تخفيضات وخصومات هائلة.

ومن العناوين التى سيضمها المعرض سبع سنوات فى طيبة للواء سمير فرج،ابو بكر الصديق والصديق، قصور مصر ، تاريخ العلوم فى الحضارات القديمة، تحرير العقل، عطيل، ميراث مصر الاسطورى، المجموعات الشعرية وديع سعادة، مسرح برنارد شو، وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى كتب الأطفال، وجناح كتب مكتبة الأسرة والكتب المخفضة.

يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من 11 صباحا إلى 10 صباحا عدا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة فى الواحدة ظهرا.