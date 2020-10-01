مصطفي شوقي يحتفل بوصول "عرقسوسي" لـ10ملايين مشاهدة

احتفل المطرب مصطفي شوقي عبر حسابه على "إنستجرام"، بتحقيق كليب "عرقسوسي" 10 ملايين مشاهدة.

ونشر "شوقي" بوستر للكليب، وعلق بكلمات الاغنية، قائلًا "أنا لو عطشان في صحرا انتي عرقسوسي، لو جيبي مافهش نكلة، انتي كل فلوسي، الدنيا وهي ضلمة انتي كشافي وفانوسي.. فيديو كليب (عرقسوسي) يتخطى حاجز الـ10 مليون مشاهدة على يوتيوب فى خلال 20 يومًا من نزوله من فري ميوزيك.. نصر محروس".

وأثار الفنان مصطفى شوقي، جدلًا واسعًا، بعد طرحه أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "عرقسوسي"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، حيث حققت الأغنية نحو نصف مليون مشاهدة، منذ أول يوم طرحها ، على القناة الرسمية لـ"مصطفى شوقي" عبر "يوتيوب".

وتفاوتت آراء الجمهور، بشأن أغنية "عرقسوسي"، حيث أعرب أغلبهم عن استيائهم الشديد من هذه الأغنية، لاسيما أنها لم تأت على نفس مستوى "ملطشة القلوب" والتي حققت نجاحًا كبيرًا آنذاك، وكانت سببًا في معرفة الجمهور بـ"شوقي".

وطرح المطرب مصطفى شوقي مؤخرًا، نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوي" بدون الراقصة ليندا، بعد توجيه عدد كبير من الانتقادات له، بأنه يعتمد على الراقصة في كل كليباته، وذلك للمرة الثانية، بعد أغنية "ملطشة القلوب".