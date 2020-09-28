نصر محروس: "سلطان" حصل على 350 ألف جنيه في برنامج.. طب فين حقوقي؟

قال المنتج نصر محروس، إن المطرب بهاء سلطان حصل نظير ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على 350 ألف جنيه في الحلقة، قائلا: "يوم ما كلمتني مدام إسعاد وناشدتني هل تعلم إنه قبض 350 ألف جنيه في الحلقة.. طب فين حقوق الشركة؟ وطالع يقول مش بخليني أغني وأنت قابض؟".

وأضاف "محروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن "سلطان" عندما ظهر في البرنامج غنى 5 أغنيات من كلماتي، وهذه تصرفات متناقضة، "فيه عشوائية وحاجة تزعل، أنا بالنسبالي المشروع قفل".

وتابع: "أنا بتعامل معاه بمبدأ (الواد قلبه بيوجعه)، وهو بيتعامل بتعالي وتكبر وثرثرة ملهاش لازمة وكلامه وتصرفاته متناقضة، وحقوقي كله بيوجعني".