نصر محروس: "بموت نفسي تحت رجل الفنان عشان يبقى حاجة"

قال المنتج نصر محروس، إنه حاول كثيرا وأشخاص آخرين لإنهاء الخلاف بينه وبين المطرب بهاء سلطان، "هو في دماغه حاجة واحدة، يسيب الشركة ويمشي، طب خلص اللي عليك من الشركة وأمشي، بسيطة".

وأضاف "محروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الأهم من تسديد "بهاء" للشرط الجزائي هو استكمال عقده، الذي يتضمن 4 أغاني وألبوم، "الألبوم اللي متعطل 4 أو 5 سنين تفتكر هنزله دلوقتي زي ما هو؟، المزيكا موضة وتطور".

وتابع: "كل حاجة إن شاء الله تتصلح ويبص كل واحد في عين الغربال ويفتح ويشوف اللي له وعليه، واتعلمت في الدنيا كدة ومشفتش غير كدة، اللي عليا أموت نفسي تحت رجل الفنان عشان يبقى حاجة جامدة جدا ويتميز".