5 معلومات عن "مدفوعة المواطن": خدمة مالية جديدة

تيسيرًا على المواطنين المتواجدين في قرى أو مراكز يصعب عليهم الوصول إلى المراكز الحكومية، واتساقا مع جهود الدولة للتحول التدريجى إلى الخدمات الإلكترونية، أطلقت الدولة خدمة "مدفوعة المواطن"، وهي خدمة مالية جديدة تقدمها وزارة المالية.

وتستعرض "الوطن"، أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن خدمة "مدفوعة المواطن" في السطور التالية:

وسيلة جديدة من وسائل الدفع الإلكتروني

تعتبر "مدفوعة المواطن"، واحدة من وسائل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه.

متى تبدأ؟

بدأ تفعيل خدمة مدفوعة المواطن من أمس الخميس 1 أكتوبر.

تتوافر في مكاتب البريد

ويمكن تسديد المستحقات الحكومية في أفرع مكاتب البريد والتي يصل عددها إلى 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية.

تتوافر في 20 بنكا

ولا يقتصر الأمر على مكاتب البريد فقط، بل يمكن أن يحصل المواطن على الخدمة من خلال أفرع 20 بنكا، وهم الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق.

كيف يمكن التعامل مع تلك الخدمة

إذا كان المواطن يتلقى خدمة تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية مدفوعة المواطن، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.