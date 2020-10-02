فتح سوق عمل للعمالة المصرية في ولاية ساكسونيا الألمانية

بدأت مباحثات بين السفارة المصرية ببرلين، ووفد من ولاية ساكسونيا، التي تقع في شرق ألمانيا، لإطلاق تعاون مثمر في عدد من المجالات التى تحظى بأولوية لدى مصر، وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية، ومن بين هذه المجالات، فتح سوق عمل للعمالة الفنية المصرية المدربة والترويج للسياحة للمقاصد السياحية في مصر، بالاضافة إلى التعاون في مجال التعليم، وإمكانية الاستعانة بالعمالة المصرية المدربة.

يتم تنظيم مائدة مستديرة مع ممثلو الغرف التجارية والصناعية والحرفية وكبرى الشركات الصناعية فى ولاية ساكسونيا، للتعرف على احتياجات الشركات الألمانية بالولاية بالنسبة لتخصصات العمالة المطلوبة، وبحث خطوات محددة في هذا الخصوص، ويرصد التقرير التالي أهم مطلبات ولاية ساكسونيا في مجالات العمالة المصرية:

- تم الاتفاق مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا على إطلاق مرحلة جديدة للتعاون الثقافي والسياحى مع مصر.

- ترتيب فعالية ثقافية للترويج للسياحة إلى مصر تحت رعايته، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون بين مصر والولاية الألمانية.

- التعليم المزدوج.

- التبادل العلمي.

- إنشاء أقسام للجامعات الألمانية بالولاية بالجامعات المصرية.

يأتي ذلك في إطار التحركات التي تقوم بها السفارة المصرية في برلين، لتوسيع نطاق التعاون الثنائي مع مختلف الولايات الألمانية، وإلى اعتزام عقد لقاءات متنوعة مع مسئولى ولاية نورد راين فيستفاليا الأسبوع المقبل، تشمل لقاء مع رئيس وزراء الولاية رؤساء مجالس كبرى الشركات الألمانية بها.

يتم تنظيم زيارة إلى مصر على رأس وفد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الألمانية العاملة فى الولاية، والاتفاق على الإعداد الجيد لها بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.