صورة.. ظهور نادر لأحد أبطال فيلم "المنسي" متكئا على عكاز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان نبيل الهواري، أحد المُشاركين في فيلم "المنسى" للفنان عادل إمام، وذلك في ظهور نادر بعد فترة غياب طويلة.

وظهر نبيل الهواري، في الصورة، داخل أحد الأماكن بمدينة السادس من أكتوبر، وبدا عليه علامات التقدم في السن، حيث كان يتكأ على عكاز.

نبيل الهواري، بدأ مشواره الفني في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وأدى الأدوار التي تعتمد على ضخامة جسده، مثل بودي جارد أو رجل عصابة.

ونال الظهور النادر استحسان عدد كبير من الجمهور الذي ما زال يتذكر الأعمال الفنية التي شارك فيها، وأسماء الشخصيات التي جسدها، مثل "النونو" قبضة الهلالي.

شارك في أعمال فنية عدة، منهم فيلم "المرأة الحديدية"، و"شوادر" و"العجوز والبلطجي" و"مسجل خطر" و"قبضة الهلالي"، و"المنسي" و"لهيب الانتقام"، و"رسالة إلى الوالي"، و"حسن اللول"، فضلًا عن عدد من المسرحيات، منهم "المستخبي" و"آخر زمن".

كان الظهور الفني الأخير للفنان نبيل الهواري، من خلال فيلم "شبر ونص" للفنان حسن حسني وزيزي مصطفى، والذي كانت تدور أحداثه حول ترشيح "شاكر وهبة" نفسه في انتخابات إحدى المناطق الشعبية في حارة العترة، ويحاول أن يقدم رشوة للأهالي من خلال الاعتناء بإحدى المدارس الآيلة للسقوط، وتقرر مجموعة من الأطفال ومعهم الصحافية (نوسة) كشف أعمال (شاكر) لأهالي الدائرة، فيدرج الأطفال في مدرسة للغات لكسب ودهم، وينقلب حال المدرسة رأسًا على عقب.

وفي نوفمبر الماضي، نعى الفنان نبيل الهواري، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث نشر صورة تجمعه به، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مُعلقًا عليها، بقوله: "إن لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامة يا قلب أبوك".