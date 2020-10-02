ضبط خصل وبواريك شعر طبيعي بجمارك قسطل قبل تهريبها

تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمنفذ قسطل البرى برئاسة سلامة هلالى مدير الجمرك، مساء أمس، من ضبط محاولة تهريب كمية من خصل وبواريك الشعر الطبيعى بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبحسب بيان إعلامي صادر عن الجمارك، بناء على مذكرة سرية مقدمة من سامح رضا بمكافحة التهرب الجمركي وماركو جرجس بالأمن الجمركي والرائد أحمد حسن بدوى رئيس مباحث قسطل مفادها اعتزام ا. م . أ، سوداني الجنسية سائق أحد الأتوبيسات القادمة من السودان تهريب أصناف مخالفة داخل 5 حقائب.

وبالعرض على سلامة هلالي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من حسن عبدالمقصود ومحمود أبوالنصر ومحمد محمود مأمورى الحركة ومينا ناجي مأمور التعريفة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 600 باروكة شعر طبيعى و10100 خصلة شعر طبيعى و60 قصة شعر داخل حقائبه الشخصية.

وتابع البيان، بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و124 ألف جنيه، وقرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 6 لسنة 2020.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.

كما تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدي محمد مكي مدير الجمرك من ضبط محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبحسب البيان، بناء على مذكرتي معلومات مقدمتين من الرائد أحمد ضياء، رئيس وحدة البحث الجنائي، والنقيب محمد بكري، بمعبر أرقين، والسيد عبد الفتاح عبده، مسؤول الأمن الجمركي بالمعبر، مفادها اعتزام راكبين سودانيين الأول ع . م . ص، والثانى م . ا . ا، تهريب كمية من الهواتف المحمولة في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم، وبالعرض على حمدي محمد مكي، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمود عابد وحسين عبد اللاه، ومحمود محمد، مأموري الجمرك لتفتيش أمتعة الراكبين الشخصية، فتبين وجود 61 هاتفا محمولا ماركة هوبي، و5 هواتف محمولة ماركة آيفون 11 مخبأة داخل أمتعتهما الشخصية، وقرر أحمد جعفر عطيتو، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقمي 19 و20 لسنة 2020.