تدشين مسابقة "شباب أسوان يبتكر" وجوائز مالية لأفضل 10 أفكار

تواصل محافظة أسوان جهودها لتنمية وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك ضمن مسابقة "شباب أسوان يبتكر"، والتي دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعالياتها التي تستهدف كافة الفئات من الشباب الأسواني الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في المجالات الصناعية والإنتاجية والحرفية والخدمية، وكذا الأنشطة الإنتاجية في المجال الزراعي بهدف توفير فرص عمل حقيقة للشباب.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن مسابقة "شباب أسوان يبتكر"، هي مبادرة تهدف لتأهيل وتدريب مجموعات من شباب الخريجين ولاسيما فى ظل ما ستشهده المحافظة خلال الفترة القادمة من إفتتاح مجمعات صناعية جديدة مثل المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة والتى ستضم 308 ورشة ومصنع صغير كمرحلة أولى ، موضحاً بأنه سوف يتم منح جوائز مالية قيمة لأفضل 10 أفكار إبتكارية فى المجال الصناعى الإنتاجى ، فضلاً عن رعاية أصحاب الأفكار الفائزة من خلال حاضنة أعمال لتقديم الدعم والمشورة فى المجال الفنى والمالى بواسطة الرعاة المشاركون وفى مقدمتهم جامعة أسوان وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسوان.

وفى نفس السياق كلف أشرف عطية بعقد إجتماع تنسيقى برئاسة الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ والتى أشارت إلى أن هذه المسابقة تعد أحد المحاور الرئيسية لأعمال ومهام لجنة تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى تم تشكيلها بقرار محافظ أسوان ، موضحه بأن هذه المسابقة تسعى لدعم وتطوير شباب المستثمرين وأصحاب الأفكار المتميزة والمبتكرين لتقديم رؤيتهم فى إقامة مشروعات فى المجال الصناعي الإنتاجى.

وأشارت نائب المحافظ بأن اللجنة حددت ثلاثة مراحل للمسابقة حيث تنطلق المرحلة الأولى فى الفترة من أول أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2020 وهى تختص بتقديم طلبات الإشتراك فى المسابقة وتقيم الأفكار ، فيما ستنطلق المرحلة الثانية فى 16 نوفمبر وتنتهى فى 15 ديسمبر القادم وتختص بتدريب المتقدمين ( أعرف قدراتك ومهاراتك ) ، لافته إلى أن المرحلة الثالثة ستبدأ فى 16 ديسمبر وتنتهى فى 10 يناير 2021 حيث سيتم تنظيم برنامج "إبدأ مشروعك".