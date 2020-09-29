أمن أسوان: تنفيذ 608 أحكام و273 مخالفة مرورية

أصدرت مديرية أمن أسوان، بيانا بمجهودها اليومي، في تنفيذ الأحكام وضبط القضايا التموينية، ومخالفات المرور، وضبط الأسلحة النارية والآلية، وذلك في حملات أمنية متفرقة، بدوائر مراكز محافظة أسوان الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، تنفيذا لتوجيهات قيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن أسوان.

وبحسب البيان الإعلامي الصادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء "تبلغ للواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط 2 متهمين وبحوزتهم 1 سلاح ناري وكمية من البانجو تزن 2.700 كيلو جرام، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 608 أحكام على النحو التالي:

"113 حكم حبس جزئي، و18 حكم حبس مستأنف، و370 أحكام غرامات، و106 أحكام المخالفات".

وتابع البيان، في مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 30 قضية تموينية.. على النحو التالي:

"7 قضايا مخالفات المخابز البلدى، و10 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية".

وضبط 273 مخالفة مرورية متنوعة على النحو التالي:

"في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة مركز أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي أفيون- حشيش وبانجو، وتحرير 38 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 43 مخالفة، وتحرير 60 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 49 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 81 مخالفة متنوعة".

وتشهد محافظة أسوان خلال الأيام الماضية، حملات أمنية متفرقة بدوائر المحافظة، لتعزيز الأمان وضبط الخارجين على القانون، وردعهم في جميع المجالات، وفى كل منطقة بالمحافظة.