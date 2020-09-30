محافظ أسوان: متحصلات تصالح البناء في المحافظة تجازت 31 مليونًا

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم في مخالفات البناء بلغت 7 آلاف و412 طلب حتى الآن، بإجمالى متحصلات مالية وصلت إلى 31 مليونا و 585 ألف جنيه.

وشدد المحافظ على ضرورة قيام أصحاب التصالح في مخالفات البناء بإنهاء الإجراءات الخاصة بهم من خلال تقديم أي مستندات متاحة للوحدة المحلية المختصة حتى نهاية أكتوبر المقبل، والذي يتواكب مع ضرورة التزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقي الطلبات بالإجراءات الوقائية، وخصوصًا ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد؛ لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأضاف اللواء أشرف عطية، فى تصريحاته الصحفية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات لتفعيل دور المشاركة المجتمعية الجادة، من خلال مساهمتهم في تحمل قيمة مقابل جدية التصالح بنسبة 25 %، لأصحاب مخالفات البناء من محدودى الدخل والبسطاء، من أجل إنهاء إجراءات التصالح داخل القرى والأحياء الشعبية.

وأشار المحافظ، إلى أن ذلك سيساهم في رفع الأعباء المالية عن هؤلاء المواطنين، وتسهيل إجراءات التصالح؛ من أجل الوصول لتحقيق الاستقرار والمعيشي لهم، والذىي يتوازى مع التسهيلات الأخرى التي منحتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة أسوان، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم التسهيلات، لمساعدة المتقدمين لإنهاء الإجراءات المختلفة في أقل وقت ممكن حتى نهاية أكتوبر المقبل، واستمرت كذلك في دعوة المواطنين للتصالح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومكبرات الصوت بسيارات تطوف المحافظة.