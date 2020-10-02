"باب واتقفل".. متسابق ستار ميكر يعود بأغاني جديدة

"متقلبش المواجع.. الجرح لسه واجع.. والقلب اللي أنت بعته.. راحل ومش راجع"، كانت تلك كلمات أغنية المطرب سيد مصطفى، على مسرح "ستار ميكر" البرنامج الخاص باكتشاف المواهب الغنائية، في موسمه الثالث.

"متقلبش المواجع" من تأليف محمد عبد الحميد، وتوزيع طارق توكل، وإخراج محمد العجمي، وإنتاج برنامج "ستار ميكر" الذي قدّمه الفنان أمير كرارة، وضمت لجنة التحكيم حسن أبو السعود، وحلمي بكر، وبهاء الدين محمد، وجيهان ناصر.

سيد مصطفى، ابتعد عن الساحة الغنائية منذ أكثر من عشرة أعوام، بشكلٍ مفاجئ، دون أسباب واضحة، إذ تواصلت "الوطن" معه بشأن موقفه من الغناء وعن أسباب اختفاءه، ليرفض كشف ملابسات ابتعاده عن الساحة في الوقت الراهن، إذ يعتبر السنوات الماضية بمثابة "باب وتم غلقه لن يلتفت له مُجددًا"، مؤكدًا أنه يستعد في الوقت الراهن للعودة بأعمال غنائية جديدة.

وقال سيد مصطفى، لـ"الوطن" إنه يعمل حاليًا على التحضير لأعمال غنائية جديدة، إذ يحرص على تقديم أغانٍ تنال إعجاب الجمهور، مؤكدًا أنه سيعود للساحة الغنائية خلال الفترة القليلة المُقبلة.

سيد مصطفى، انتهى من كتابة قصيدة مؤخرًا، نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكأنه يشكو من فترة غيابه، وتقولها كلماتها: "إياك تفرح إنك موهوب.. في يومينا دول مش مطلوب.. لازم تكون زيهم وقدهم.. عشان تلاقي مكان وسطهم.. غير كده تتقفل البيبان.. وتدور حياتك في نفس المكان.. يقربولك ويقولولك فنان بجد.. أتغير ومفيش حد أحسن من حد.. للأسف مش بإيدي ده شيء مكتوب.. حظي وحش جيت موهوب".