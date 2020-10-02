قبل ساعات من الانطلاق.. المنصة تستعد لاحتفالية نصر أكتوبر (صور)

بدأت منذ قليل الاستعدادات أمام المنصة، قبل ساعات من انطلاق احتفالية الذكرى 47 من انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

واحتشد عشرات المصريين أمام المنصة، القادمون من مختلف محافظات الجمهورية على المشاركة سيدات وشيوخ وشباب وأطفال؛ للمشاركة في احتفالية ذكرى حرب أكتوبر.

وأكد عدد من العمال المشاركين في استعدادات الاحتفالية، أنهم سعداء للمشاركة في ذكرى احتفالات النصر العظيم، لافتين: "مشاركناش في الحرب ودي أقل حاجة نقدمها لبلدنا".

ودعا عدد من الأحزاب السياسية المواطنين، على رأسها "مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة" وغيرها؛ للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة، حيث دعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

كما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر. وقال الحزب في بيانه، إن الدروس المستفادة من انتصار حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصرى قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومي المصري، في كل وقت وكل مكان.

وكان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.