"مستقبل وطن" يدعو الشعب للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر

دعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم غدا الجمعة الثاني من أكتوبر بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وجدد الحزب العهد في دعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار.

وكان عدد من الأحزاب السياسية قد دعا المواطنين، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

ودعا حزب التجمع كل أعضائه وكل جموع الشعب المصرى، للمُشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم غدًا الجمعة في الميادين الرئيسية بالمحافظات، اتساقًا مع الموقف الحاسم ضد جماعات التأسلم السياسي، وتأكيدًا لرفض كل محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للوقيعة بين الشعب المصري والدولة.

ودعا حزب التجمع، في بيان صادر عنه اليوم، كل أبناء محافظات القاهرة الكبرى للمشاركة في الفعالية الرئيسية أمام المنصة في طريق النصر بمدينة نصر كرسالة واضحة لتأكيد موقف الشعب المصرى المستمر منذ ثورة 30 يونيو، والرفض للجماعات الإرهابية والداعمين لها.

وجدد حزب التجمع، الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكّدًا دعمه لجهوده في حماية الوطن ومُقدراته، والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية.

كما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر، مجددًا في بيان له اليوم، العهد والثقة بدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حماية الوطن ومقدراته والسير نحو التقدم والازدهار، معلنًا دعمه مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضاف حزب الوفد، في بيانه، أنَّ دروس الانتصار من حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصرى قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومى المصرى، فى كل وقت وكل مكان، و كان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.

ودعا حزب مصر الحديثة جموع الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية، للمشاركة في احتفالات ذكري نصر أكتوبر العظيم غدا الجمعة.

وطالب حزب مصر الحديثة، الشعب المصري العظيم بالنزول للميادين الرئيسية في مختلف المحافظات من أجل الاحتفال بذكرى النصر العظيم، وكذلك المشاركة في الفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، مجددًا دعمه وتأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي للجهد الكبير الذي يبذله في مسيرة التنمية والازدهار وحماية الوطن ومقدراته.