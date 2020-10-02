ضبط 54 قطعة سلاح و102 قضية مخدرات وتنفيذ 49808 أحكام

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية؛ فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 54 سلاحا ناريا بحوزة 48 متهما؛ وذلك على النحو التالي:

4 بنادق آلية.

5 بنادق خرطوش.

3 طبنجات.

42 فردا محليا.

58 طلقة مختلفة الأعيرة.

5 خزائن متنوعة.

ضبط 137 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 49808 أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالي:

212 حكم جناية.

14932 حكم حبس جزئي.

2990 حكم حبس مستأنف.

23209 أحكام غرامة.

8465 حكم مخالفة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 102 قضية مخدرات بحوزة 104 متهمين، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (27,485 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (14,350 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,515 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (560 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (135 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (30 جرام).

كمية من البودر المخدر وزنت (10 جرام).

1305 أقراص مخدرة.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 13 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط 9 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 182 مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 18558 مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.