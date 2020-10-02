كشف ملابسات واقعة مقتل شخصين بالمقطم وضبط الجناة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوجود شخصين متوفيان إثر إصابتهما بأعيرة نارية بالمنطقة الجبلية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنهما "مسجل شقي خطر "فرض سيطرة" عاطل، مصابان بأعيرة نارية.. وعثر بجوارهما على "بندقية آلية - حقيبة جلدية بداخلها عدد 86 طلقة لذات العيار- سلاح أبيض "سكين".

فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين بالقاهرة والثاني تم ضبطه بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن الجيزة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهاربان لوجود خلافات على أعمال الحراسة "خفرة".. تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط سلاح ناري (بندقية آلية وعدد 4 طلقات لذات العيار) والمستخدمة في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائها بالمنطقة الجبلية الكائنة بمحل البلاغ، إرشدا عن سيارتان تم استخدامهما في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.