نقل مسن بلا مأوى لمستشفى الدمرداش والتحاليل تثبت إصابته بكورونا

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالتحرك فورا واتخاذ اللازم، ردا على البلاغ الوارد من منظومة الشكاوي الحكومية ووسائل الإعلام بتواجد مسن بلا مأوى يفترش أحد شوارع القاهرة.

يعاني من القدم السكري وغرغرينا ويحتاج لعملية بتر

تبين من خلال دراسة الحالة التي قام بها الفريق أن المسن يدعى م.ع.ا 72 عاما متواجد بامتداد شارع رمسيس، ومن قبل كان يجلس بحي عابدين بوسط القاهرة، ويعاني من القدم السكري وغرغرينا ويحتاج لعملية بتر إحدى قدميه كما يعاني من الزهايمر.

وقام فريق البرنامج بنقل الحالة على الفور لمستشفى الدمرادش بالعباسية وتم التواصل مع مدير المستشفى وعرض الحالة على قسم الجراحة وعمل كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لتشخيص القدم السكرى الغرغرينا التى يعانى منها، وبالعرض على أكثر من طبيب أكدوا أنه يحتاج إلى عملية بتر فى أحد قدميه وحجزه فى المستشفى.

كما تم عمل الفحوصات اللازمة بتحليل فيروس كورونا والتي أظهرت إصابته بالفيروس، حيث تم إعداد الحالة لنقلها لمستشفى العبور للحجر الصحي، ويقوم الفريق بمتابعة الحالة لحين تماثلها للشفاء التام، وسوف يتم إيداعها بإحدى دور الرعاية.

من جانبه قال حسنى يوسف مسئول برنامج "أطفال وكبار بلا مأوى" بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم دمج أكثر من 420 مسنا بلا مأوى، من يناير 2019 حتى يونيو 2020، ما بين دمج مؤسسي، وتسليم حالات لأسرهم.

وأضاف يوسف لـ"الوطن"، أن البرنامج يعمل مع الأطفال بلا مأوى فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي المحافظات التي بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، "القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، إسكندرية، السويس، وبورسعيد"، مؤكدا أن البرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال في وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون أعمالا بسيطة كبيع المناديل أو الموجودون مع أسرهم فى الشارع.

وأكد أن الهدف من البرنامج إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، إما في مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو دمجهم مع أسرهم.