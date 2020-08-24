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"أطفال وكبار بلا مأوى": دمج أكثر من 420 مسنا في 6 أشهر

كتب:

أسماء زايد
06:15 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي

نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي

قال حسنى يوسف مسئول برنامج "أطفال وكبار بلا مأوى" بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم دمج أكثر من 420 مسنا بلا مأوى، من يناير 2019 حتى يونية 2020، مابين دمج مؤسسي، وتسليم حالات لأسرهم.

وأضاف يوسف لـ"الوطن"، أن البرنامج يعمل مع الأطفال بلا مأوى فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي المحافظات التي بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، "القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، إسكندرية، السويس، وبورسعيد"، مؤكدا أن البرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال في وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون أعمال بسيطة كبيع المناديل أو المتواجدين مع أسرهم فى الشارع.

وأكد أن الهدف من البرنامج إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، إما في مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو دمجهم مع أسرهم.

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