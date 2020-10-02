لو دخلك أكثر من 3 آلاف جنيه.. احصل على شقة بـ5 ملايين جنيه من بنك مصر

يحرص الكثير من المواطنين على امتلاك وحدة سكنية تكون خاصة بهم، ما يجعل البنوك تقدم قروض التمويل العقاري لمساعدتهم على امتلاك شقة، ويقدم بنك مصر قرض التمويل العقاري بتمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه، بمرتب يبدأ من 3 آلاف جنيه للموظفين وأصحاب المهن الحرة والانشطة التجارية والصناعية أو الخدمية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على قرض التمويل العقاري من بنك مصر، كالتالي:

مزايا قرض التمويل العقاري من بنك مصر

- يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 5 ملايين جنيه.

- تصل فترة السداد إلى 240 شهرا.

- يجرى الحصول على قرض التمويل العقاري بمعدل عائد تنافسي.

- يحصل العميل على تأمين مجاني على الحياة في حالة الوفاة دون طلب البنك لأي مستحقات.

- إمكانية منح القرض للزوج والزوجة في حالة عمل الزوجة.

- من الممكن منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى، على أن تكون مسجلة في الشهر العقاري.

- إعفاء العميل من مصروفات فتح الحساب "الدمغة النسبية، ومصاريف الاستعلام الائتماني".

- تمويل يصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية.

- مدة القرض تصل إلى 20 سنة.

- وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي يتحملها البنك.

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري

- ألا يقل الدخل عن 3 آلاف ​جنيه، وألا يتعدى القسط الشهري 40% من المرتب.

- الحد الأقصى 65 عاما عند استحقاق القرض لجميع العملاء بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.

المستندات المطلوبة في حالة أن الوحدة مسجلة

- سند ملكية مسجل خالي من الحقوق العينية للغير.

- رخصة البناء أو تصريح البناء.

- شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية على الوحدة السكنية مسددة بالكامل.

- شهادة تصرفات عقارية لمدة 15عاما.

- أى مستند إضافي تطلبه الإدارة القانونية.

في حالة أن الوحدة قابلة للتسجيل

- عقد ملكية الأرض مسجلة بالشهر العقاري، يكون خاليا من الحقوق العينية للغير أو قرار التخصيص إضافة إلى محضر استلام الأرض.

- صورة من رخصة المباني.

- شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية مسددة بالكامل.

- شهادة تصرفات عقارية عن العقار لمدة 15 سنة.

- موافقة جهاز المدينة أو الجهة البائعة علي نقل الملكية إلى المستفيد ورهن الوحدة لصالح البنك (حال الشراء من جهات حكومية).

- الرسومات الهندسية للوحدة السكنية.

- شهادة من الحي تفيد بعدم وجود أي مخالفات على الوحدة.

- أي مستند إضافي يطلب من الشؤون القانونية "كشف تحديد مساحي موضوعه بيع لصالح العميل، ورهن الوحدة السكنية لصالح بنك مصر".

في حال أن الوحدة السكنية غير مسجلة

- عقد الوحدة السكنية المطلوب شراؤها.

- صورة طبق الأصل من رخصة البناء.

- أي مستندات أخرى يطلبها جهاز الشؤون القانونية.

المستندات الخاصة بالعميل

- طلب الحصول على القرض من البنك.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة حديثة بمفردات المرتب لم يمر عليها شهرين.

- إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل (كهرباء/غاز/ مياه /تليفون) لم يمضِ عليه أكثر من ثلاثة شهور.

- خطاب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب.