إيفاد مأمورية لسيدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي مراعاة لحالتها الصحية

في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية وإعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فقد استجاب قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لمُلتمس إحدى المواطنات "من ذوي الاحتياجات الخاصة – إعاقة حركية" بشأن مساعدتها في تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بها مراعاةً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

على الفور قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية خارجية لمحل إقامة المواطنة المذكورة، وتم عمل الإجراءات اللازمة وتصويرها واستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.

هذا وقد لاقى ذلك استحسانها ومن جانبها تقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة السريعة لملتمسها والجهد المبذول لاستخراج بطاقة الرقم القومي لها.