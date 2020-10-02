حملات لضبط المواد المخدرة.. منها تحريز 100 طربة حشيش و4000 قرص

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو" وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

هذا وتقدر قيمة المضبوطات من الأقراص المخدرة بحوالى (715,000– سبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه تقريباً).

ضبط 11 كيلو "حشيش" بحوزة شخص بسوهاج

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من ضبط (عدد 42 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج) وذلك أثناء قيادته سيارة ملاكى.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

ضبط 2 كيلو "هيروين" و4000 قرص مخدر بمطروح والإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن مطروح والإسكندرية من ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول) بحوزة شخصين (عاطل ، سيدة - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية – لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

كما تم ضبط (عدد 4000 قرص لعقار الترامادول المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول ) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح ) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح .

وبمواجهتهم إعترفوا بما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (620 ألف جنيه) تقريباً.