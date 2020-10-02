ضبط شخصين لاستيلائهما على كابلات وأعمدة كهربائية تقدر بمليون جنيه 

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال جرائم السرقة والاستيلاء على المال العام؛ فقد أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام شخصين "فني كهربائى بهندسة قرى ميت غمر - كهربائي حر، مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية" بالاستيلاء وسرقة كمية من المهمات والكابلات الخاصة بإحدى بشركة توزيع الكهرباء والخاصة بعمليات الإحلال والتجديد، وتخزينها داخل مخزن خاص بالثاني بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بقصد سرقتها والتربح من خلال بيعها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وضبطهما، وعُثر بمسكن أحدهما على (كميات كبيرة من المهمات والكابلات والأعمدة)، تقدر قيمتها المالية بنحو (1100000 – مليون ومائة ألف جنيه)، وبمواجهة المتهمان اعترف الأول بالاستيلاء وسرقة المضبوطات، وإخفائها طرف الثاني بقصد التربح منها وبيعها للمواطنين وتجار الخردة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.