مقابلات يومية بالأماكن المفتوحة لـ"عضو النواب" بأهالي دائرة العمرانية

واصل الدكتور محمد فؤاد، النائب الحالي ومرشح دائرة الطالبية والعمرانية في انتخابات مجلس النواب، لقاءاته المفتوحة، ومقابلاتة اليومية، بأهالي الدائرة، بمناطق مدينة الزهور، وأهالي شارع العروبة ونصر الدين؛ لمناقشة سبل تحسين التواصل في هذه الكتل السكنية الهامة.

وأكد "فؤاد" استمرار لقاءاته اليومية بأهالي الدائرة، سواء في مكتبه أو بالأماكن المفتوحة؛ للاستماع إلي شكواهم، والعمل علي حلها، بالإضافة إلى شرح برنامجه الانتخابي، وما أنجز خلال الـ5 سنوات الماضية.

ويعتمد عدد من المرشحين في الدائرة، على مؤازرة العائلات من الوجة القبلي، المنتشرة في أنحاء الدائرة، إضافة إلى الكثافة التصويتية بمناطق الكونيسة، ومستشفى الصدر وترسا وغيرها.

ويتنافس في دائرة العمرانية 35 مرشحا، هم: الدكتور محمد علي، النائب الحالي عن "مستقبل وطن"، والدكتور محمد فؤاد، النائب الحالي، والمرشح عن حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وأحمد عاشور، عن "الشعب الجمهوري"، وروماني أبو زكرى، وعماد عياد ميلاد شحاته، والمستشار خالد عرفات العدوي، وعصام نحمده، وانتصار سيد محمود أحمد، ومحمد الفولي، وسعيد جمعة عباس محمد، ومدحت عبد التواب شاكوش، ومحمد عبدالملك، وحلمى شلتوت، عن حزب "الوفد الجديد".

بجانب محمد نويرعقرب، وجمال الحُمرى، وأحمد البكري، وسعد عوض سلامة، ورشا البرولسي، وأسامة فايز، ومختار عبدالبصير، وشادي معوض عطية، وعلى عقل، ومنى عبد الحميد، وسميرة إبراهيم، وسعد الباشا، وعلي علام فهمي خير الله، وعلاء شلتوت، ومصطفى خشبة، وأسامه عبدالحليم، وأشرف غبريال، ومحمد الشحات، وعبد الله محمد شهبه، ومحمد عاشور، وحسين القصاص، والدكتور عبد الراضى أبوعبيد.

وتنافس في دائرة العمرانية بانتخابات 2015 على مقعديها الفردي، 19 مرشحان أبرزهم الدكتور محمد فؤاد، والذي كان مرشحا عن حزب الوفد، وأحمد حبيب، ومحمود عباس، وأسماء حكيم، وأمير سيد، وإيهاب منصور، وعبد الله عبد المقصود، وحسن مصطفى، وعبد الله ربيع، ووليد زكريا، وأحمد عبد الباسط.