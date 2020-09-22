الشقة بـ5 آلاف جنيه.. سقوط نصاب تصالحات البناء في حي مصر الجديدة

"أنا موظف التصالحات في الحي وهخلصلك قيمة التصالح عن الشقة بـ5 آلاف جنيه بس"، بهذه الكلمات لجأ عاطل إلى حيلة انتحال صفة نائب رئيس حي مصر القديمة للنصب على الأهالي بمنطقة مصر القديمة، بحجة إنهاء إجراءات التصالح على المنازل المخالفة، وكشفت التحريات أن المتهم سبق اتهامه في قضايا جنائية منذ عدة شهور.

ووصل بلاغ إلى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من شاب يفيد بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالى قيمة التصالح فى مخالفة العقار سكنه وملك والده، وكذا بطاقة الرقم القومى خاصته عقب إيهامه بأنه أحد موظفى الحى التابع له العقار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تكثيف الجهود، تم تحديد المتهم، وتبين أنه عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة، وله ملعومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بانتحاله صفة موظف بالحي بقصد النصب على المواطنين، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وتمكنت القوات بإرشاد المتهم من ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وهاتفى محمول قام بشرائهما من متحصلات الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.