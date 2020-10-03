الأحزاب تساند مرشحيها والمستقلون يردون بجولات في دوائر البحر الأحمر

اشتعلت المنافسة الانتخابية على مقاعد القائمة والفردي بدوائر البحر الأحمر الثلاث، خاصة الدائرة الشمالية والتي تشمل مدينتي رأس غارب والغردقة.

حيث أعلن حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر دعمه الكامل لمرشحه النائب الحالي محمد محمد عبدالمقصود، بمؤتمر جماهيري حاشد، ليرد المرشحان المستقلان والنواب الحاليان حمادة غلاب وأحمد الضوي، بعدة جولات انتخابية لمقرات العائلات وزيارة معاقل الكبار وفتح الجمعيات الأهلية لاستقبال المؤيدين والمناصرين لهما في مواجهة مرشح حزب مستقل وطن على مقعد الدائرة الشمالية.

ونظمت أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر مساء أمس، مؤتمرا تنظيميا حاشدا برئاسة محمد مدني أمين العلاقات العامة بالحزب، وبحضور عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة، أعلنت فيه عن دعم مرشحي التحالف الوطني بانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة، وكذلك زيادة التواصل المجتمعي مع أهالي المحافظة بالمناسبات الرسمية والاجتماعية والخاصة والانتشار الحزبي والتدريب والتطوير.

وأوضح عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، في تصريح صحفي أمس، لـ"الوطن"، أن الحزب مقبل على انتخابات برلمانية قوية، مضيفاََ أن مرشح الحزب على المقعد الفردي القائمة يتمتع باحترام وتقدير المواطنين لما يمتلكه من خدمات للمواطنين.

ومن جانبه أشار أحمد الدقاق أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، في تصريح صحفي، لـ"الوطن"، أن المواطنين بالمحافظة يثقون في اختيارات الحزب لمرشحي القائمة والفردي، مؤكدا على وعي أهالي المحافظة في انتخاب من يمثلهم تحت قبة البرلمان مضيفاََ أن مرشحي الحزب استطاعوا إقناع المواطنين بالمحافظة من خلال خدماتهم السابقة ودورهم في المجتمع بالمحافظة.

كما أعلن حزب الشعب الجمهورى بمحافظة البحر الأحمر، مساندته للمرشحة ايلايا سمير حارص، في مؤتمر حاشد مساء الخميس بمقر الحزب بمدينة الغردقة، بحضور الدكتور رضا النجار الأمين العام للحزب، وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب بالمحافظة، والنائب محمد سعيد الدابى، بالإضافة إلى جميع هيئة مكتب المحافظة والمكتب السياسى للحزب وبعض الجماهير من أهالي مدينة الغردقة.

أعلن الدكتور رضا النجار امين عام الحزب في حديثه، لـ "الوطن"، الدعم الكامل لمرشحة الحزب على مقعد القائمة، إيلاريا سمير حارص، على القائمة الوطنية عن حزب الشعب الجمهورى بالمحافظة، مؤكداً استمرار تعاون الحزب معها للاستفادة من كوادره فى مختلف أقسام ومدن المحافظة، وذلك لخدمة أهالى وشعب البحر الأحمر ورفع صوتهم تحت قبة البرلمان.

وأكد "النجار"، أن أمانة الحزب الشعب الجمهورى بالمحافظة تدعم وتساند القائمة الوطنية لائتلاف دعم مصر ومرشحيه على المقاعد الفردية بالمحافظة.

وأعلن النائب محمد سعيد الدابي، نائب البحر الأحمر في مجلس الشيوخ 2020 وممثل حزب الشعب الجمهورى، دعمه الكامل لمرشحة القائمة عن حزب الشعب الجمهوري، مؤكدا أنها تمثل طبقة عريضة من المرأة والشباب ولديها فكر واضح يفيد الشباب وتمتلك برنامجا انتخابيا قويا وخاصة في مجال السياحة.

وأعربت "ايلاريا"، عن سعادتها البالغة لترشحها ومساندة الحزب لها، وتمثيلها للمرأة والشباب، حيث قامت بعرض برنامجها الإنتخابي الذى يتوافق مع أهداف ورؤية الحزب، والتى من أهمها ملف العدالة الاجتماعية.

وفي الجانب الآخر رد المرشحان المستقلان حمادة غلاب وأحمد الضوي، واللذان يتنافسان مع مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي الوحيد بالدائرة الشمالية بجولات انتخابية لمعاقل الكبار والعائلات بمدينتي رأس غارب والغردقة للبحث عن المساندة والدعم في انتخابات مجلس النواب 2020.

وشملت جولة النائبان الحاليان والمرشحان لانتخابات مجلس النواب 2020 بالبحر الأحمر زيارات للأهالي في حملة لطرق الأبواب وعدد من الجولات الميدانية واستقبال الشيوخ وكبار العائلات لبحث مزيد من التربيطات الانتخابية في مواجه صديق الأمس ومنافس اليوم مرشح حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر.