"الشعب الجمهوري" يساند مرشحته بالقائمة بمؤتمر حاشد في الغردقة

أعلن حزب الشعب الجمهوري في محافظة البحر الأحمر، مساندته للمرشحة إيلايا سمير حارص، بمؤتمر حاشد، مساء أمس، بمقر حزب الشعب الجمهوري في مدينة الغردقة، بحضور الدكتور رضا النجار الأمين العام للحزب، وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب بالمحافظة النائب محمد سعيد الدابى بالإضافة إلى جميع هيئة مكتب المحافظة والمكتب السياسي للحزب وبعض من الجماهير وأهالي مدينة الغردقة.

وأكد الدكتور رضا النجار أمين عام الحزب، لـ"الوطن"، الدعم الكامل لمرشحة الحزب على مقعد القائمة إيلاريا سمير حارص على القائمة الوطنية عن حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، منوها بتعاون الحزب معها؛ للاستفادة من كوادره في مختلف أقسام ومدن المحافظة؛ لخدمة أهالي وشعب البحر الأحمر ورفع صوتهم تحت قبة البرلمان.

وقال النجار إن أمانة الحزب الشعب الجمهوري بالمحافظة تدعم وتساند القائمة الوطنية لائتلاف دعم مصر ومرشحيه على المقاعد الفردية في المحافظة.

كما أعلن النائب محمد سعيد الدابي ونائب البحر الأحمر، في مجلس الشيوخ 2020، ممثل حزب الشعب الجمهوري، دعمه الكامل لمرشحة القائمة عن الحزب، مؤكدا أنها تمثل طبقة عريضة من المرأة والشباب ولديها فكر واضح يفيد الشباب وبرنامج انتخابي قوي، خصوصًا في مجال السياحة.

وأعربت أيلايا عن سعادتها البالغة لترشحها ومساندة الحزب وحضورها الاجتماع، وتمثيلها للمرأة والشباب، وأجرت عرضا لبرنامجها الانتخابي، الذي يتوافق مع أهداف ورؤية الحزب، والتي من أهمها ملف العدالة الاجتماعية.