إعلان "الخطة العايمة" يحقق 5 ملايين مشاهدة في 3 أيام

حقق الإعلان الرسمي الخاص بفيلم "الخطة العايمة" أكثر من 5 ملايين مشاهدة، في ثالث أيام عرضه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

الفيلم من بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولى للمنتجه "شهد رمزي" بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله " شركة أوسكار "للؤي عبدالله"، و"وائل عبدالله"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول اثنين فاقدين البصر يخططان لسرقه بنك.

حرص أبطال الفيلم، على الترويج للفيلم بطرق كوميدية ومختلفة كالآتي:

نشر محمد عبدالرحمن، صورة له وهو على ظهر باخرة ويرتدي قميصاً وشورتاً مزركشين عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، وعلق مازحًا: "ده مش ملاية سرير ده طقم عادي لو حابين تعرفوا قصة الطقم ده ادخلوا فيلم "الخطة العايمة" يوم 6 أكتوبر بجميع سينمات مصر والوطن العربي".

أما الفنان علي ربيع، فقد حرص على ترويج الفيلم بطريقة كوميدية، حيث كتب عبر "انستجرام": "معادنا بأمر الله يوم 6 أكتوبر بجميع سينمات مصر فيلم (الخطة العايمة) وجميع سينمات الوطن العربي، يلا روح السينما واطلع من مشاكلك مع (الخطة العامية)، هنفرح كلنا إن شاء الله".

يذكر أن المنتجة "شهد رمزي" هي ابنة المنتج والموزع السينمائي الراحل "محمد حسن رمزي" صاحب شركة النصر للإنتاج والتوزيع السينمائي، والذي ورث الإنتاج عن والده، حيث كان أبوه مخرجًا ومنتجًا، وكان أول فيلم ينتجه بعنوان «خفايا الدنيا» عام 1938، من بطولة عزيزة أمير ودولت أبيض، ثم فيلم «خاتم سليمان»، من بطولة زكي رستم، وليلى مراد، ونجح نجاحًا كبيرًا.

وتستكمل شراكة المنتج "وائل عبدالله" مع "شهد رمزي"، الشراكة التي جمعت وائل بوالدها "محمد حسن رمزي" والتي استمرت لسنوات طويلة في مجالات الانتاج والتوزيع ودور العرض السينمائي، وحققا العديد من النجاحات معا.