أبطال فيلم "الخطة العايمة" يروجون له بطريقة كوميدية

حرص أبطال فيلم "الخطة العايمة"، المقرر عرضه يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، على الترويج للفيلم بطريقة كوميدية ومختلفة.

وروج محمد عبدالرحمن، للفيلم عبر "إنستجرام"، بنشر صورة له وهو على ظهر باخرة ويرتدي قميصا وشورتا مزركشين وعلق مازحًا "ده مش ملاية سرير ده طقم عادي لو حابين تعرفوا قصة الطقم ده ادخلوا فيلم "الخطة العايمة "يوم 6 أكتوبر بجميع سينمات مصر والوطن العربي"

اما الفنان علي ربيع، فقد حرص هو الآخر على ترويج الفيلم بطريقة كوميدية، حيث كتب عبر "انستجرام": "معادنا بأمر الله يوم 6 أكتوبر بجميع سينمات مصر فيلم (الخطة العايمة) وجميع سينمات الوطن العربي، يلا روح السينما واطلع من مشاكلك مع (الخطة العامية)، هنفرح كلنا إن شاء الله".

وقد نشر الفنان محمد عبدالرحمن، عبر حسابه على موقع التواصل "فيس بوك"، البوستر الرسمي لفيلم "الخطة العايمة "بعد أن تم تغيير اسم الفيلم من "الخطة العامية".

وكتب "عبدالرحمن": "بسم الله.. توكلنا على الله.. البوستر الرسمي لفيلم (الخطة العايمة) اجتهدنا كلنا عشان نعملكم حاجة تليق بيكم.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم.. انتظروا الإعلان التشويقي الأول قريباً تأليف؛: أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، إخراج معتز التوني، على الله التساهيل، محمد عبدالرحمن وعلي ربيع ".

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وكان علي ربيع أكد منذ أيام، أن الجهة المنتجة لفيلمه الجديد "الخطة العامية"، قد قررت تغيير اسمه، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، مع سحب البوسترات القديمة، وطرحه الاسم مع بوستر آخر، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكتب "ربيع"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "صباح الفل على الجمهور العظيم حبايب قلبي، أهلي وناسي، هيتم تغيير اسم الفيلم الخطة العامية وإن شاء الله الاسم الجديد هينزل على البوستر الرسمي للفيلم، انتظرونا قريبًا بجميع سينمات مصر والوطن العربي، أنا بوضح بس".

يذكر أن الكاتب عمر طاهر، قد انتقد صُنّاع فيلم "الخطة العامية"، بسبب تشابه الاسم مع مشروعه السينمائي الذي أعلن عنه قبل أربعة أعوام تقريبًا، ومن بطولة محمد هنيدي، إذ كتب قبل نحو أسبوع، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه".

وكان محمد هنيدي، قد تعاقد على فيلم يحمل اسم "الخطة العامية"، عام 2016، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وكان من المُفترض طرحه في موسم عيد الأضحى من العام نفسه، لا سيما وأن فريق العمل قد بدأ فترة التحضيرات فور انتهاء التعاقدات، لكن المشروع لم يخرج للنور بعد، وجرى تأجيله لأجلٍ غير مسمى.