1263 مخالفة تموينية بالمنيا خلال شهر

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين بالمحافظة نجحت خلال شهر سبتمبر الماضي في ضبط وتحرير 1263 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على كافة القطاعات الخدمية منها المخابز والأسواق والمنشات العامة، وعلى أماكن عرض وبيع اللحوم والمواد الغذائية وعلى كافة المعروضات على المواطنين، بهدف احكام الرقابة والقضاء على الغش التجاري والتدليس والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف تلك الحملات بصفة دورية ومستمرة، والعمل على القضاء على الفساد وظاهرة احتكار السلع، والتأكد من مدي توافر السلع والمواد الغذائية وكافة احتياجات المواطنين، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، انه خلال الحملات على الأسواق والمخابز بجميع مراكز المحافظة، تم ضبط وتحرير 1263 مخالفة منها 844 مخالفة بالمرور على المخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – عدم وجود سجلات – قضايا تموينية اخري متنوعة.

وأضاف انه تم ضبط وتحرير 379 مخالفة تموينية من خلال المرور على الأسواق تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محال تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – مخالفات متعلقة بقانون 113 لبيع المنتجات بدون فواتير – مخالفات غش تجاري.

وقال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم تحرير ١٤ محضرا متنوعا خلال حملة للرقابة على المخابز، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمنيا، وإدارة التموين، والصحة، والجهات المعنية، جاء منها ٧ محاضر تموينية للمخابز البلدية تنوعت بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات، و٧ محاضر عدم وجود شهادة صحية.