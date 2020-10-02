الكهرباء: 27600 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أقصى حمل متوقع للشبكة مساء اليوم 27600 "ميجا وات" وأن الفارق بين المتوقع والمتاح -17350

وأشار الجهاز إلى أن أقصى حمل للشبكة، أمس، كان 29000 ميجا وات وأدنى حمل كان 21542 ميجا وات.

والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعنى استخدام هذه الطاقة باسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتي تستغرق فقط عددا محدودا من الساعات خلال فصل الصيف، ولذلك فمن الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متابعة تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات من خلال:

ـ الموقع الإلكتروني للوزارة والذي تم تفعيله منذ يناير 2012 وقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها الموقع نحو 65151 شكوى وتم حل 64292 منها وجارٍ دراسة 895 أخرى بمعدل رد يصل إلى نحو 98,68%.

وجدير بالذكر أنه ورد 933 شكوى خلال الشهر الماضي

- الشكاوى الواردة للمكتب عبر قنوات التواصل المختلفة "جهات حكومية ـ برقية ـ خطاب ـ فاكس ـ تليفون ..." والذي تم تفعيله منذ أكتوبر 2013 حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة نحو 14507 شكاوى وتم حل 14427 منها وجارٍ دراسة 80 أخرى بمعدل رد يصل إلى نحو 99,45%.

ـ تطبيق ارتفاع شكوى الفواتير وSMS والذي تم تفعيله منذ إبريل 2016 وقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها التطبيق نحو 6720 شكوى وتم حل 6487 منها وجارٍ دراسة 233 أخرى بمعدل رد يصل إلى نحو 96,53%.

وجدير بالذكر أنه ورد 9327 شكوى خلال الشهر الماضي.