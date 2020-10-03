الكهرباء: لن نلتفت لطلبات تركيب عدادات كودية للعشوائيات بعد فترة المد

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،ى أنه لن يتم النظرفي أية طلبات سيتم إرسالها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، بعد صدور قرار بمد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية أكتوبر الجاري على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

جدير بالذكر، أنَّ المنصة الإلكترونية تلقت أكثر من 750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ 1.8 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تتلقى من أول شهر يوليو الماضي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة طلب تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية، ومن أهم شروط التقديم صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي سدادها وإلا سيتمّ رفض طلبه.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانس التس تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متابعة تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات من خلال:

ـ الموقع الإلكترونى للوزارة والذى تم تفعيله منذ يناير 2012

ـ الشكاوى الواردة للمكتب عبر قنوات التواصل المختلفة ( جهات حكومية ـ برقية ـ خطاب ـ فاكس ـ تليفون ...) والذى تم تفعيله منذ أكتوبر 2013 .

ـ تطبيق ارتفاع شكوى الفواتير وSMS والذى تم تفعيله منذ أبريل 2016