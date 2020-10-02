محطة معالجة صرف صحي القرين بالشرقية تحصل على شهادة الإدارة الفنية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمشروعات التنموية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين طبقاً للإشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمه بهدف الحفاظ على البيئه والصحة العامة للمواطنين.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة وتطوير ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين وكذلك القيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية.

وفي هذا الإطار أعلن اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي عن حصول محطة معالجة صرف صحي القرين على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) وذلك بعد إجتيازها للإختبارات اللازمة، مشيراً إلي أن إجتياز اختبار TSM هو نتيجة لجهود فائقة تبذل من جميع العاملين بالشركة للحفاظ على موارد الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لتحقيق الإستدامة إتساقاً مع رؤية الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

طالب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي العاملين بالشركة بذل المزيد من العمل والجهد وتحمل مسؤولياتهم لتحقيق رسالة الشركة بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن محطة معالجة صرف صحي القرين والتي حصلت علي شهادة TSM تعد واحدة من إجمالي 19 محطة حاصلة على نفس الشهادة بواقع ١٠ محطات مياه الشرب و 9 محطات معالجة صرف صحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.

يشار إلى أن محافة الشرقية تشهد تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان توصيل الخدمة إلى المواطنين في جميع قرى المحافظة وجاري حاليا الانتهاء من انشاء محطة مياه البكارشة بصان الحجر ومحطة مياه باولاد صقر بالإضافة لنهو العديد من مشروعات ومحطات الصرف.