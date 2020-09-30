محافظ الشرقية: تلقينا 120 ألف طلب تصالح.. ومفيش رخص بناء جديدة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة من ضمن المحافظات التي يوجد بها مخالفات بناء كثيرة، ولكن التصالح يسير بشكل جيد، وتخطى نسبة 70%، خاصة وأن المحافظة قدمت العديد من التسهيلات، ومنها تخفيض 35%، بجانب 25% للدفع النقدي، أي أن التخفيض قد يصل إلى 60%، بالإضافة إلى تحديد بعض الأحياء الفقيرة أو العشوائيات في المدن، وتم تخفيضها إلى 50 جنيها، وهذا يجعل المواطنين يقبلون على التصالح.

وأضاف "غراب"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "DMC"، الأربعاء، مع الإعلامية سارة حازم، أنه تقدم حتى الآن 120 ألف حالة، ويتبقى فقط 40 ألف حالة، ما يمثل 30% من حجم المخالفات الموجودة، مشددا على أن التسهيلات لها دورا كبيرا في إقبال المواطنين.

وتابع محافظ الشرقية، أن المحافظة عملت على زيادة ساعات العمل، وعدد المكاتب التي تقبل طلبات التصالح، وفتحها حتى في أيام الإجازات، موضحا أن المواطن يستطيع التقدم منذ الصباح وحتى الساعة العاشرة مساءً، لافتا إلى أن الأحياء داخل المدن تم مساواتها بالقرى وتحديد سعر 50 جنيها للمتر.

وبالنسبة لشروط إعادة البناء، فأشار "غراب"، إلى أنه "مفيش رخص بناء جديدة، ولكن سيتم السماح بالبناء لأصحاب الرخص القديمة، حتى الدور الرابع فقط، لحين إصدار الاشتراطات الجديدة للبناء في آخر نوفمبر المقبل".

ولفت إلى أن مخالفات البناء، تنقسم إلى تعدي على أراض زراعية، وتخطي الارتفاع المسموح به، وعرض الشوارع، ويتم تحديد قيمة المصالحات وفقا للمخالفة، وحجمها، موضحا أن المتقدم بطلب للتصالح يمكن أن يتقدم فقط بالبطاقة الشخصية، ويحدد هو حجم المخالفة حتى يتم تشكيل لجنة لفحص المخالفة، وتحديد قيمة التصالح.