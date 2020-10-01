سيدة و32 رجلا يتنافسون على 3 مقاعد بدائرة بلبيس والعاشر في الشرقية

يتنافس 33 مرشحا بينهم سيدة واحدة، على 3 مقاعد بالدائرة الثانية بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز شرطة بلبيس، وتضم مركز بلبيس وقسمي أول وثانٍ العاشر من رمضان.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ "مرشحين اثنين"، ومرشح عن حزب الشعب الجمهوري، و3 مرشحين عن حزب حماة الوطن، ومرشح عن المحافظين، ومرشح عن المؤتمر، ومرشحة عن التجمع الوطني التقدمي.

وجاءت أسماء المرشحين الدائرة الثانية، مقرها مركز شرطة بلبيس، وتضم مركز بلبيس وقسمي أول وثانٍ العاشر من رمضان، والمخصص لها 3 مقاعد على النحو التالي:

1. حمودة محمد حمودة يحيى، وشهرته "حمودة"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "قلم".

2. فايز حسن يوسف أبو خضرة، وشهرته "فايز أبو خضرة"، عن حزب "الشعب الجمهوري"، الرمز الانتخابي "صاروخ".

3. سامي عبدالعزيز نصر الله سلامة، وشهرته "سامي نصر الله"، عن حزب "مستقبل وطن"، الرمز الانتخابي "كتاب".

4. رشيد السيد محمد محمد عامر، وشهرته "الكابتن رشيد السيد عامر" مستقل، الرمز الانتخابي "حصان".

5. هاني فتحي عليوة محمد زغلل، وشهرته "هاني زغلل"، عن حزب "حماة الوطن"، الرمز الانتخابي "تاج".

6. عبدالله فهمي رياض محمد اليماني الرماح، وشهرته "عبدالله فهمي الرماح"، مستقل، الرمز الانتخابي "كف".

7. حاتم محمد حسن محمد حسن صيام، وشهرته "حاتم صيام"، مستقل، الرمز الانتخابي "ساعة يد".

8. عمر بغدادي مصطفى بغدادي، وشهرته "عمر بغدادي الشرقاوي"، مستقل، الرمز الانتخابي "مدفع".

9. عادل أبو المجد سليمان مفضل، وشهرته "عادل أبو المجد"، مستقل، الرمز الانتخابي "فيل".

10. وائل محمد عبدالوارث إمام محمدين مصطفى، وشهرته "وائل عبدالوارث"، عن حزب "حماة الوطن"، الرمز الانتخابي "جرار زراعي".

11. أحمد السيد علي أحمد، وشهرته "أحمد أبو غمري"، مستقل، الرمز الانتخابي "كوب".

12. تامر سعد مهدي جمعة، وشهرته "تامر السعد، مستقل، الرمز الانتخابي "تمساح".

13. إيهاب السيد غريب حسانين، وشهرته "إيهاب غريب"، مستقل، الرمز الانتخابي "طائرة هليكوبتر".

14. تامر صبحي محمد سلامة، وشهرته "تامر صبحي"، مستقل، الرمز الانتخابي "بندقية صيد".

15. محمد محمد محمد عبدالفتاح مرعي، وشهرته "حمادة كعبورة"، مستقل، الرمز الانتخابي "تليفون محمول".

16. إسماعيل محمد إسماعيل صادق، وشهرته "إسماعيل عارف" مستقل، الرمز الانتخابي "شاكوش".

17. عماد محمد عبدالحليم محمد جمعة، وشهرته "د. عماد جمعة رباح"، عن حزب "المحافظين"، الرمز الانتخابي "أوتوبيس".

18. طارق حسن محمد الأعصر، وشهرته "طارق الأعصر"، مستقل، الرمز الانتخابي "السد العالي".

19. مصطفى إبراهيم أحمد محمد البطريق، وشهرته "مصطفى البطريق"، مستقل، الرمز الانتخابي "طائر البطريق".

20. سعيد مصطفى السيد سليمان الصادي، وشهرته "سعيد الصادي"، مستقل، الرمز الانتخابي "ونش".

21. أحمد محمد أحمد جادالله، وشهرته "أحمد جادالله"، مستقل، الرمز الانتخابي "نجفة".

22. السيد حسن بكري النجار، وشهرته "السيد بكري النجار"، عن حزب "المؤتمر"، الرمز الانتخابي "مركب شراعي".

23. العربي محمد الصغير محمد محمد الدرس، وشهرته "العربي الدرس"، مستقل، الرمز الانتخابي "هدهد".

24. طارق صادق عبدالحميد أحمد، وشهرته "طارق صادق"، مستقل، الرمز الانتخابي "ميكروفون".

25. علي السيد علي حسن، وشهرته "د. علي العربي"، مستقل، الرمز الانتخابي "مسطرة".

26. خيري سعيد عبدالغني أحمد، وشهرته "خيري سعيد"، مستقل، الرمز الانتخابي "منزل".

27. يوسف عبدالمقصود حسن محمد محمد، وشهرته "يوسف قنديل المحامي"، مستقل، الرمز الانتخابي "عقرب".

28. وائل عبدالباري علي إبراهيم، وشهرته "وائل عبدالباري شاهين"، مستقل، الرمز الانتخابي "مروحة".

29. دعاء حسن عبدالهادى حسن، وشهرتها "دينا الطواب"، عن حزب "التجمع الوطني التقدمي"، الرمز الانتخابي "مفتاح".

30. أبوالحجاج عبدالغني السيد بلال، وشهرته "د.أبو الحجاج"، عن حزب "حماة الوطن"، الرمز الانتخابي "سكينة".

31. يوسف أحمد محمد محمد يوسف، وشهرته "يوسف الخص"، مستقل، الرمز الانتخابي "دراجة نارية".

32. مرزوق سلامة محمد غنيم، مستقل، الرمز الانتخابي "تليفزيون".

33. إياد محمد عطية عطية، مستقل، الرمز الانتخابي "عنقود عنب".