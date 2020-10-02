مستثمرو البحر الأحمر: الموسم السياحي الشتوي سينتعش بعد قرارات الحكومة

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحرالأحمر، إن القرارات التي أصدرتها الحكومة لدعم القطاع السياحي، خاصة قرارات استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل المقبل، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى نهاية العام الجاري، ستساعد على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم الشتوي الذي يبدأ أول أكتوبرالجاري وحتى نهاية أبريل 2021.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه بالرغم أن تلك القرارات كان سيكون لها تأثي أقوى حال إصدارها وقت إعلان مصر استئناف الحركة السياحية الوافدة من الخارج يوليو الماضى، ألا أن إعلان حاليا جيد للغاية لما لها من تأثير إيجابي على معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الشهور المقبلة، وتابع :"أية حوافز سعرية أو خدمية يقدمها المقصد السياحي المصري حاليا ستؤدي لزيادة أعداد السياح".

فرنسا ولوكسمبورج تستأنف رحلاتها لمصر

وأشار "فلا"، إلى أن نسب الإشغال في فنادق البحرالأحمر تراجعت هذا الأسبوع نظرًا لتراجع أعداد السياح المصريين بسبب قرب بدء العام الدراسي، ألا أنه من المحتمل أن تعود للارتفاع مجددا خلال الشهر الحالي، بعد عودة الرحلات الفرنسية والسويسرية وإعلان لوكسمبورج استئناف رحلاتها لمصر بداية من يوم 17 أكتوبر الجاري.

وأوضح، أن ألمانيا لم تقرر إلى الآن استئناف رحلاتها إلى مصر، لافتا إلى وجود اتصالات يومية تتم بين مسؤولي السياحة المصريين ونظرائهم الألمان علاوة عن الاتصالات التي يجريها القطاع السياحي الخاص مع الشركات الألمانية، لحثهم على أن تكون مصر من أوائل الدول التي يسافر إليها الألمان خارج أوروبا بداية من الشهر المقبل.

ومن جهته ثمن وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، القرارات الحكومية الأخيرة، واصفا إياها بالإيجابية التي تصب في مصلحة الحركة السياحية الوافدة من الخارج.