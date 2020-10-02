محافظ قنا‪ :‬الكشف على 1060 حالة خلال القافلة الطبية بقرية العمرة

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية العمرة القديمة بمركز أبوتشت يومي الأربعاء والخميس الماضيين وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها ‪.تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

وأوضح الداودي أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1060 حالة بواقع 278 أطفال، و260 عظام، و211 باطنة، و184 أسنان، و58 تنظيم أسرة، و48 جراحة، و21 نساء، مضيفا أنه تم خلال القافلة إجراء فحوصات معملية لـ72 حالة وعمل سونار لعدد 8 حالات، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 10 حالات بالإضافة إلى تحويل 12 حالة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل أسبوع في إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما 156 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.