توقيع الكشف الطبي على 1300 مواطن في قافلة طبية بدمياط

دشنت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة، بقرية الناصرية التابعة لمركز فارسكور على مدار يومين، بدأت الأربعاء وانتهت اليوم، الخميس، وضمت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية تم إمدادها بكافة الأدوية الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

و أوضح الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة أن القافلة وقّعت الكشف الطبى بالمجان على ١٣٠٠ مواطن، وأحالت ٩ حالات للمستشفيات فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لخمس حالات أخرى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.