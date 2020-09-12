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"صحة قنا" تواصل استقبال المرشحين المحتملين للنواب

كتب:

رجب آدم
01:09 م | السبت 12 سبتمبر 2020
الكشف الطبي

الكشف الطبي

واصلت المواقع الصحية في محافظة قنا، المحددة لاستقبال المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب، عملها  لليوم الثاني.

وقال مصدر مسؤول في مديرية صحة قنا، عن إجراء 7 مرشحين محتملين الكشف الطبي بالحجز على موقع الوزارة، بينهم 6 مرشحين أجروا الكشف الطبي في القومسيون الطبي، ومرشح واحد أدى الكشف في مستشفى قنا العام.

وكانت الأسماء بحسب أسبقية التقدم، هي، الدكتور محمد الديب محمد سليمان، مدير مستشفى قنا العام، الأمين العام لنقابة أطباء قنا، ومحمود عبد السلام أحمد محمد، وجمال حسن النجار، ومحمد أحمد مصطفى عبد الرحمن، وأشرف عبد الوهاب محمد، وجمال محمد أحمد عامر، وكمال محمد علي مصطفى.

 

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