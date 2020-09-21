"صحة قنا": إجمالي من وقعوا الكشف الطبي 222 من راغبي الترشح لـ"النواب"

أعلنت مديرية الصحة بقنا أن 17 مرشحا محتملا لمجلس النواب، وقعوا بالأمس الأحد، الكشف الطبي للتقدم لانتخابات مجلس النواب، ليرتفع إجمالي من وقعوا الكشف الطبي إلى 222 حتى الآن، منذ فتح الباب.

وبحسب بيان صحة قنا، قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه جرى توفير عدد من الأماكن لتيسير أعمال الكشف على المرشحين وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المديرية لمكافحة فيروس كورونا، وجرى تحديد 4 مستشفيات للكشف الطبي على المرشحين، وتشمل مستشفى نجع حمادي العام، ومستشفى قنا العام ومستشفى قوص المركزي، والقمسيون الطبي، وسيتم عمل التحاليل بالمعمل المشترك بمدينة قنا.

وبحسب التقسيم الانتخابي الجديد، فإن محافظة قنا بها 4 دوائر انتخابية، حيث تضم الدائرة الأولى مركز ومدينة قنا، وتضم الثانية قوص وقفط ونقادة، والثالثة نجع حمادي ودشنا والوقف، والرابعة أبوتشت وفرشوط، ومخصص للمحافظة 10 مقاعد فردية.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن بدء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وأوضحت الهيئة، بحسب بيان سابق أن محافظات المرحلة الأولى ستشمل الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.