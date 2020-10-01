آخر أخبار مصر.. وظائف بمرتبات تصل لـ7 آلاف والخميس المقبل إجازة رسمية

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القوى العاملة أعلنت عن 3255 فرصة عمل برواتب تصل لـ7 آلاف جنيه

أعلن وزير القوى العاملة أنّ الوزارة وفرت 3 آلاف و255 وظيفة بأجور تبدأ من 1200 جنيه وتصل لـ7 آلاف جنيه باختلاف الوظيفة والخبرة، وذلك في 34 شركة ومصنعا بمحافظات مختلفة خلال أكتوبر الحالي.

وشملت الوظائف مسؤول مبيعات، وعضو فريق، وكاشير، ومندوب مبيعات، وعامل سنجر، وعامل أورليه، وعامل مكواة، وعامل مقصدار، ونجار، واسترجي، وفني تركيبات، وفني تحليج، ومدخل بيانات، وطباخ، و255 عامل تجميع، و21 عامل مخازن، و70 مشرف أمن، و40 فني إنتاج، و50 مراقب جودة، و23 عامل مطعم، و20 سائق رخصة خاصة مهنية، و70 فني لحام كهرباء، و30 فنى دوكو سيارات، و30 فني فيب، 27 مهندس إنتاج.

كما شملت 53 مهندس كهرباء، 65 مهندس زراعي، 3 مهندسين ميكانيكا، و8 مهندسين عمليات، و3 مهندسين أجهزة، و4 محاسبين، و10 أطباء بيطريين، و374 ضابط أمن مؤهل عالي.

وأوضحت أنّ متوسط سن المتقدمين للوظائف من 21 حتى 40 عاما، والعمل لفترة 9 ساعات ويصل الراتب لـ3250 جنيها، و102 عامل خدمات، و30 سيدات تفتيش حتى سن 40 عاما، و1159 عامل إنتاج.

مد فترة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2020 حتى الغد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من طلاب الثانوية، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

زنزانة 7 يتصدر الإيرادات اليومية بـ147 ألف جنيه

واصل فيلم "زنزانه 7" تصدر الإيرادات الأفلام المطروحة بالسينمات، إذ حقق 147 ألفا و18 جنيها حتى أمس الأربعاء، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن حول منصور، وحربي، الذي يلتقيان داخل السجن، وينشأ بينهما صراعا كبيرا، وهو بطولة أحمد زاهر ونضال الشافي.

الحكومة تقرر الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى أكتوبر

أصدَر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 8 أكتوبر الحالي، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والقطاع العام والخاص، بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر عام 2020.