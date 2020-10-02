نائب محافظ الدقهلية يفتتح مسجد قرية منشأة صبري أبو علم بالجهود الذاتية

افتتح هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية اليوم الجمعة مسجد الرحمة بقرية منشأة صبري أبو علم بمركز تمي الأمديد والذى أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 600 متر مربع وبه مصلى للسيدات على مساحة 100 متر مربع، وتم فرش المسجد بالكامل بدعم من وزارة الأوقاف.

وأدى نائب المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد الجديد وسط أهالي القرية، وعقب أداء الصلاة نقل نائب المحافظ تحيات وتمنيات المحافظ للمواطنين وقيادات مركز تمي الأمديد.

وقال إن الدولة حريصة دائما على دعم وتشجيع كافة مساهمات المجتمع المدني للمشاركة مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية أوقاف الدقهلية وكانت عن حب الأوطان ومواجهة الفساد والإفساد وأن حب الوطن فطرة إنسانية وقيمه إسلامية.

وقال نائب محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، إن الجهود الذاتية لمواطني الريف شيء مبهج يؤكد الانتماء مشيرا إلى ان محافظة الدقهلية متميزة في مجال المشاركة المجتمعية مع الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات الخدمية تخفيفا للعبء عن المواطنين،

حضر الافتتاح قيادات مركز تمي الأمديد، ومديرية الأوقاف، وإدارة الأوقاف بتمي الأمديد وجمع كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وفى ذات السياق وبالتعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة الأوقاف ومن خلال إدارات الأوقاف الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة تم افتتاح عدد 4 مساجد أخرى جديدة اليوم الجمعة في عدد من المراكز بنطاق محافظة الدقهلية شملت مسجد القصابية الصغرى التابعه لقرية كفر الوكالة ويتبع إدارة أوقاف شربين ومسجد البسيوني بعزبة البسيوني ويتبع إدارة أوقاف تمي الأمديد والمسجد الكبير بقرية العزاوي ويتبع إدارة أوقاف السنبلاوين ومسجد الرحمن بعزبة العرب ويتبع دارة أوقاف المقاطعة بالسنبلاوين.