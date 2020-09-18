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محمود مسلم

افتتاح مسجد "السمان" بتكلفة مليوني جنيه في "القصير"

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شاذلي عبدالراضي
08:17 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
افتتاح مسجد السمان بمدينة القصير

افتتاح مسجد السمان بمدينة القصير

افتتح اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، مسجد السمان بشارع حسن كامل، اليوم، في حضور مفتشى إدارة الأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية.

وكشف رئيس مدينة القصير أن افتتاح المسجد جرى بعد إحلاله وتجديده على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة ٢.٢٢ مليون جنيع، على مساحة إجمالية ٤٥٠م٢ منها مساحة ٣٦٠ مترًا مصلى للسيدات ومصلي للرجال وتصل السعة الاستيعابية للمصلين إلى ١٥٠ مصلٍ بالتباعد، وأوضح أن افتتاح  المساجد يؤكد اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وأن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.

واستمع رئيس المدينة والمصليين إلى خطبة الجمعة التى ألقاها الشيخ جمال محمد مدير إدارة الأوقاف بعنوان "كيف نستعيد قيمنا واخلاقنا الجميلة" و تناول خلالها بالشرح سبل التمسك بالأخلاق والإستفادة الكاملة من الدروس التاريخية.

كانت وزارة الأوقاف أعلنت عن افتتاح العديد من المساجد على مستوى الجمهورية وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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