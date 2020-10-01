افتتاح مسجد في كفر الشيخ بتكلفة 7 ملايين جنيه

افتتح اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، نائبا عن المحافظ اللواء جمال نور الدين، المسجد الكبير بقرية الكفر الشرقى التابعة لمركز الحامول، اليوم، في حضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وجمال رزق، وعصام القصيف، نائبا رئيس مدينة الحامول، والشيخ عطا بسيوني، مدير الدعوة، والشيخ عبد الصمد عمر، مدير إدارة الأوقاف، وعدد كبير من أهالي القرية والمركز.

وقال "موافي" إنه جرى افتتاح المسجد الكبير بقرية الكفر الشرقي، التابعة لمركز الحامول على مساحة 850 متراً بتكلفة 7 ملايين جنيه، ضمن 19 مسجدًا جرى افتتاح عدد منها، وسيتم افتتاح 6 آخرين قريبًا.

وأضاف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بإعمار وتطوير وإحلال المساجد، حيث جرى افتتاح 13 مسجدا خلال الأيام الماضية، بتكلفة 36 مليون جنيه.

فيما أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة، تشهد اهتماماً كبيراً بإعمار وإنشاء المساجد بقرى ومدن المحافظة، حيث بلغ عدد المساجد بالمحافظة 4 آلاف و50 مسجداً، وجاري افتتاح 19 مسجدًا أخرين في قرى المحافظة ضمن اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعمار المساجد، لافتًا إلى وجود عدد من المساجد تحت الإنشاء بالقرى.