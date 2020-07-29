21 مديرية أوقاف تحقق أرقاما قياسية في الصكوك وشمال سيناء 5 أضعاف

أعلنت وزارة الأوقاف أن 21 مديرية من مديرياتها حققت أرقامًا قياسية ونقلة تاريخية في مشروع صكوك الأضاحي، وضاعفت بعض المديريات إجمالي ما حصلته من صكوكٍ في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي ما حصلته مديرية أوقاف شمال سيناء خمسة أضعاف ما حصلته في العام الماضي، وتجاوز إجمالي ما حصلته مديرية أوقاف القاهرة منفردة ثمانية آلاف صك حتى تاريخه، ومازال الإنجاز وتحقيق الأرقام القياسية في المشروع متتابعًا يوميًّا.

ووجهت وزارة الأوقاف الشكر للشعب المصري لتفاعله الكبير مع مؤسسات الدولة الوطنية، وثقته في المؤسسات، وقدمت الشكر لرجال الأوقاف القائمين على تنفيذ المشروع بديوان عام الوزارة ومديريات الأوقاف الإقليمية والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية.