الإهمال يُطيح بأئمة مساجد قرى البنجر في مطروح

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، نقل بعض الأئمة من مساجد قرى البنجر إلى مدينة الحمام بسبب التقصير والإهمال في العمل داخل المساجد المُسند إدارتها إليهم.

وقال "عبدالبصير" في تصريح له اليوم، إن لجنة من متابعة المساجد توجهت إلى إدارة أوقاف الحمام للمرور على مساجدها ومساجد قرى البنجر، وكشفت عن وجود مخالفات فى بعض المساجد، وعلى الفور جرى اتخاذ قرار بنقل المقصرين إلى مساجد مدينة الحمام.

وأضاف أن المديرية وجّهت مدير إدارة أوقاف الحمام إلى تكثيف المرور على مساجد "البنجر" ورفع تقرير يومي بنتيجة المرور إلى المديرية، مشيرًا إلى استمرار حملات المديرية على كافة المساجد لمتابعة الموقف والوقوف على حجم المخالفات إن وُجدت.