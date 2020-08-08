بتعليمات من الوزير.. "أوقاف مطروح" تحرر محضرا ضد مرشح "النور"

قال حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه جرى رصد شكوى واحدة من أحد المواطنين بوجود مخالفة عبارة عن تعليق لافتة لمرشح حزب النور بمطروح صابر رفاد على أحد المساجد بقرية القصر، لافتا إلى تحرير محضر ضده في قسم شرطة مطروح حمل رقم 4364 لسنة 2020.

وأشار إلى أن المسجد يجب أن يكون بعيدا عن النقاش السياسي والمنافسة الانتخابية، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكمل: "الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تابع معي من خلال اتصال هاتفي هذه المخالفة، وتواصل معي 9 مرات، وطالب بتحرير محضر لأي مرشح يخالف القانون، بالإضافة إلى المرور والمتابعة على جميع المساجد".

مرشح "النور": لسنا مسؤولين عن المخالفة

من جانبه، قال صابر رفاد مرشح حزب النور بمطروح لمجلس الشيوخ، إنه والحزب غير مسؤولين عن المخالفة، مشيرا إلى أنه تصرف فردي لأحد المؤيدين، متابعا: "شددنا على جميع مؤيدينا بعدم استخدام المساجد للدعاية نهائيا طبقا للقانون".