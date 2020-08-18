صور.. وصول 2 طن لحوم أضاحي إضافية لمديرية أوقاف مطروح

استقبل الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، الدفعة الثانية الإضافية من لحوم صكوك الأضاحي 2 طن لحوم، مع قيادات المديرية وأئمتها لتصبح إجمالي اللحوم التي وصلت 4 أطنان.

وقال "عبدالبصير"، اليوم، إن الدفعة الإضافية من اللحوم التي وصلت مديرية أوقاف مطروح وزعت على جميع مراكز ومدن المحافظة، بواقع 400 كجم لإدارة العلمين، و 400 كجم لإدارة الضبعة، و300 كجم لإدارة غرب، و600 كجم لواحتي سيوة والجارة "أم الصغير" والتي تبعد عن سيوة 300 كم في عمق الصحراء الغربية جنوب مطروح.

وتوجه وكيل وزارة أوقاف مطروح بصحبته وفد من علماء سيوة لتوصيل هدية وزارة الأوقاف لواحة الجارة، وبلغت 240 كجم وسط حفاوة كبيرة من الأهالي، وكان في استقبال وفد الأوقاف عمدة الواحة الشيخ جبريل عمر حمزة شيخ قبيلة الجارة، وجرى توزيع باقي الكمية بواحة سيوة، بالإضافة لتخصيص 300 كجم لقسم البر يصرف من خلال كوبونات بمقر المديرية.