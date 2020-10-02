صور.. مئات المواطنين يحتشدون أمام المنصة للاحتفال بنصر أكتوبر

احتشد المئات من المواطنين أمام المنصة في مدينة نصر، استعدادا للاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، رافعين أعلام مصر.

وقال أشرف رمضان أحد المشاركين في الاحتفال بنصر أكتوبر، إن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها في الاحتفال بصحبة طفليه آدم ومحمد، مشيرا إلى أنه قرر أن يشاركا في الاحتفال هذا العام لزرع حب الوطن فيهما، ولكي يعلما تاريخ بلادهما معربا عن سعادته لحضور عدد كبير من المواطنين للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة.

وأكد محمد الدسوقي، من المشاركين في الاحتفالية: "أنا جاي النهارده أنا وأولادي للاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، وأنا موجود من الساعة 5 صباحًا".

وأضاف: "إحنا مع تقدم الدولة المصرية ونهضتها وعلى قلب رجل واحد مع الرئيس".

وتشهد الاحتفالية بذكرى النصر المجيد حضورا واسعا من مختلف الفئات، سواء المرأة والأطفال والشباب وبعض المشاركين من كبار السن.

الأحزاب تدعو للمشاركة في احتفالات أكتوبر

ودعا عدد من الأحزاب السياسية المواطنين، على رأسها "مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة" وغيرها؛ للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة، حيث دعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

كما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر. وقال الحزب في بيانه، إن الدروس المستفادة من انتصار حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصرى قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومي المصري، في كل وقت وكل مكان.

كان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.