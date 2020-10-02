توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً.

وعن طقس الاثنين يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً.

وتكون حركة الرياح خلال الـ3 أيام المقبلة معتدلة وتنشط على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تنشط على جنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة يوم السبت، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة يوم الأحد على شمال الصعيد.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وأيضاً أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على جنوب الصعيد يصاحبها إثارة للرمال والأتربة، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، ويوم الأثنين أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وحذرت هيئة الارصاد من الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

طقس السبت 3 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

طقس الأحد 4 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

طقس الاثنين 5 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.