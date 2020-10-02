فوز جامعة عين شمس ببرنامج تدريب القيادات بالجامعات الأهلية الجديدة

يشهد مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس، البرنامج التدريبي لقيادات الجامعات الأهلية الجديدة "جامعة الملك سلمان الدولية – جامعة العلمين الدولية – جامعة الجلالة – جامعة المنصورة الجديدة"، الأحد المقبل.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، بحضور دكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، دكتور طارق أبو المعاطي المشرف العام على المشروع بوزارة التعليم العالي ونائب رئيس جامعة الجلالة، دكتور سامية عزب عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية، ودكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بالجامعة ومدير المشروع.

وفاز العرض المقدم من مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس، في المشروع القومي الذي أطلقته وزارة التعليم العالي، والذي شارك خلاله العديد من الجامعات والمؤسسات المصرية الحكومية والخاصة.

يشمل البرنامج التدريبي أربع برامج تدريبية، الأول لرؤساء الجامعات والنواب، البرنامج الثاني خاص بتدريب أعضاء هيئة التدريس، والثالث مخصص للهيئات المعاونة، وأخيرا برنامج خاص لرفع كفاءة وتدريب الإداريين بكلا من جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية.